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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.04.2021 15:59



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923370


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 75,90 46.964.540 % 10,00  
JANTS 909,70 309.581.713 % 10,00  
SNKRN 38,50 3.629.588 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.590.436 % 9,99  
FENER 37,76 117.711.243 % 9,96  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 8,1131 8,1203 % -0,39  
Euro 9,5615 9,5733 % -0,10  
Sterlin 11,2232 11,2795 % -0,16  
Frank 8,5934 8,6452 % -0,25  
Riyal 2,1564 2,1673 % -0,50  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -6,28  
Altın Gr. 452 452 -2,29  
Cumhuriyet 2.988 3.033 5,00  
Tam 2.972 3.047 0,15  
Yarım 1.437 1.474 0,07  
Çeyrek 721 737 0,03  
Gümüş.Ons 25,01 25,05 0,08  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 -0,00  
B. Petrol 63,55 63,55 -1,31  
Seans Raporu 15:52
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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