***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 15:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923371
BIST
15:531.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:538,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:539,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0160
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:53450,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,79
|Açılış
|: 450,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ERBOS
|75,90
|46.964.008
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.576.255
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.666.082
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.330.571
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|1.293.147.257
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|885.836.990
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,20
|707.126.855
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|597.062.516
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|500.063.047
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|1.293.147.257
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,17
|126.601.803
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,30
|885.836.990
|% -9,78
|
|GARAN
|6,89
|597.062.516
|% 0,12
|
|ODAS
|3,65
|286.398.988
|% 3,99
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1143
|8,1203
|% -0,39
|
|Euro
|9,5601
|9,5669
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,2252
|11,2815
|% -0,14
|
|Frank
|8,5950
|8,6467
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1571
|2,1679
|% -0,47
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,34
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,52
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,26
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:07KRTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 585 adet işlem
-
16:06AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 948 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 021.00 milyon TL de
-
16:03RAYSG
Yüzde 7.27 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 621 adet işlem
-
16:02VERUS
Yüzde 7.24 oranında artışla 65.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 532 adet işlem