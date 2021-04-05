***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923376
BIST
15:521.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:528,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:529,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:52450,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,79
|Açılış
|: 450,33
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,32
BIST En Aktif Hisseler15:52
|JANTS
|909,70
|309.540.776
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|46.947.690
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|43.935.368
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.317.202
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|1.281.292.473
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,34
|877.714.043
|% -9,35
|
|KOZAL
|126,10
|705.773.906
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|596.581.447
|% 0,27
|
|SOKM
|12,62
|499.769.424
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,03
|1.281.292.473
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|126.368.698
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,34
|877.714.043
|% -9,35
|
|GARAN
|6,90
|596.581.447
|% 0,27
|
|ODAS
|3,66
|286.280.165
|% 4,27
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1131
|8,1203
|% -0,39
|
|Euro
|9,5615
|9,5733
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,2277
|11,2840
|% -0,12
|
|Frank
|8,5952
|8,6470
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% -0,44
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-1,22
|