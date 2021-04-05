***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923381
BIST
16:061.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:068,1203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:069,5784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:06449,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,20
|Açılış
|: 449,92
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,21
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ERBOS
|75,90
|47.332.427
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.864.630
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.638
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.209.129
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.405.356
|% -9,96
|
|BTCIM
|15,26
|18.452.694
|% -9,81
|
|EKGYO
|2,02
|1.339.417.586
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,34
|944.742.512
|% -9,35
|
|KOZAL
|126,00
|715.889.961
|% 0,72
|
|GARAN
|6,89
|605.692.461
|% 0,12
|
|SASA
|47,22
|509.056.088
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,02
|1.339.417.586
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|140.149.014
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,34
|944.742.512
|% -9,35
|
|GARAN
|6,89
|605.692.461
|% 0,12
|
|ODAS
|3,66
|296.975.691
|% 4,27
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1155
|8,1203
|% -0,39
|
|Euro
|9,5641
|9,5784
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,2302
|11,2865
|% -0,09
|
|Frank
|8,5972
|8,6490
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1579
|2,1687
|% -0,43
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-1,22
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:16SANFM
Yüzde 6.36 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 763 adet işlem
-
16:15METRO
Yüzde 4.87 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 711, 492 adet işlem
-
16:14RAYSG
Yüzde 6.29 oranında artışla 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 794 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ERBOS, FENER, NTGAZ, SNKRN, KRTEK, BANVT, IZFAS, DERHL