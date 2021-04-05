***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923395
BIST
16:011.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:018,1205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:019,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0139
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:01449,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,43
|Açılış
|: 449,69
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler16:01
|JANTS
|909,70
|309.760.014
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.173.568
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.213.034
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.349.136
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,20
|711.438.394
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|501.169.856
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|134.804.750
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|ODAS
|3,66
|295.888.015
|% 4,27
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1139
|8,1205
|% -0,39
|
|Euro
|9,5605
|9,5690
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,2301
|11,2864
|% -0,09
|
|Frank
|8,5949
|8,6467
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|-10,99
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-5,32
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,98
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ERBOS, FENER, NTGAZ, SNKRN, KRTEK, BANVT, IZFAS, DERHL
-
16:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, GLRYH, IDEAS, RODRG, FORMT, UMPAS
-
16:13
AKSEN, YATAS, AYGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
KERVN, EPLAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında