***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923396
BIST
16:001.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:008,1144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:009,5736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:00449,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,43
|Açılış
|: 449,69
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ERBOS
|75,90
|47.173.796
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.761.833
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.294.266
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.350.274
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,02
|1.317.689.706
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,30
|927.813.985
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,10
|711.735.195
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|601.540.814
|% 0,27
|
|SASA
|47,28
|503.353.983
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,02
|1.317.689.706
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|134.860.456
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,30
|927.813.985
|% -9,78
|
|GARAN
|6,90
|601.540.814
|% 0,27
|
|ODAS
|3,67
|296.050.949
|% 4,56
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1144
|% -0,47
|
|Euro
|9,5618
|9,5736
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,2246
|11,2808
|% -0,14
|
|Frank
|8,5918
|8,6436
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% -0,49
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,25
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.031
|3,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|-4,40
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|-2,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-1,22
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:16SANFM
Yüzde 6.36 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 763 adet işlem
-
16:15METRO
Yüzde 4.87 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 711, 492 adet işlem
-
16:14RAYSG
Yüzde 6.29 oranında artışla 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 794 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ERBOS, FENER, NTGAZ, SNKRN, KRTEK, BANVT, IZFAS, DERHL