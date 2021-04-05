***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 212 385 48 46
16:001.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:008,1144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:009,5736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0093
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:00449,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,40
|Açılış
|: 449,72
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler16:00
|JANTS
|909,70
|309.760.014
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.173.568
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.625.522
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|44.213.034
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.349.136
|% -9,96
|
|UZERB
|43,10
|583.186
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,20
|711.438.394
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|SOKM
|12,61
|501.169.856
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,01
|1.316.192.522
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|134.804.750
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,30
|908.929.554
|% -9,78
|
|GARAN
|6,89
|601.109.103
|% 0,12
|
|ODAS
|3,66
|295.888.015
|% 4,27
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1144
|% -0,47
|
|Euro
|9,5618
|9,5736
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,2301
|11,2864
|% -0,09
|
|Frank
|8,5949
|8,6467
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-11,54
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-5,59
|
|Çeyrek
|717
|734
|-2,79
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
Seans Raporu
16:00
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16:14RAYSG
Yüzde 6.29 oranında artışla 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 794 adet işlem
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16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 48 artarak (% 0.20 ) 1, 235
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, GLRYH, IDEAS, RODRG, FORMT, UMPAS
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