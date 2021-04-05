***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923417
BIST
17:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,07
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
17:008,1226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
17:009,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
17:00450,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,42
|Açılış
|: 450,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler17:00
|JANTS
|909,70
|310.991.748
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.816.044
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.615
|% 9,99
|
|KRTEK
|21,86
|45.772.658
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.818.105
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,01
|1.393.899.772
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,70
|812.978.611
|% 1,28
|
|GARAN
|6,90
|729.039.790
|% 0,27
|
|GUBRF
|75,90
|589.670.539
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,01
|1.393.899.772
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,16
|156.042.695
|% 3,57
|
|BJKAS
|8,28
|1.035.093.969
|% -10,00
|
|ODAS
|3,67
|397.220.253
|% 4,56
|
|GARAN
|6,90
|729.039.790
|% 0,27
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1172
|8,1226
|% -0,37
|
|Euro
|9,5829
|9,5959
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,2476
|11,3040
|% 0,06
|
|Frank
|8,6166
|8,6685
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1582
|2,1691
|% -0,41
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,94
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|292
|302
|-2.726,00
|
|Tam
|2.966
|3.041
|-6,36
|
|Yarım
|1.434
|1.471
|-3,08
|
|Çeyrek
|719
|735
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|