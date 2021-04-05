***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2021 17:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923484
BIST
10:101.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.442
10:108,1402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:109,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:10452,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,63
|Açılış
|: 452,17
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:10
|JANTS
|978,90
|88.601.622
|% 19,15
|
|NTGAZ
|12,43
|184.548
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|10.097.116
|% 9,96
|
|ERBOS
|83,45
|28.048.707
|% 9,95
|
|GLRYH
|3,25
|546.502
|% -16,03
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|TRILC
|59,30
|22.230.461
|% -9,74
|
|FENER
|40,28
|138.523.189
|% 6,67
|
|BJKAS
|8,47
|130.572.651
|% 2,29
|
|GARAN
|6,94
|109.488.594
|% 0,58
|
|KOZAL
|124,70
|103.527.474
|% -1,11
|
|JANTS
|978,90
|88.601.622
|% 19,15
|
|EKGYO
|1,98
|81.807.802
|% -1,98
|
|BJKAS
|8,47
|130.572.651
|% 2,29
|
|GARAN
|6,94
|109.488.594
|% 0,58
|
|TSKB
|1,39
|21.906.280
|% 0,00
|
|ODAS
|3,71
|49.936.190
|% -0,27
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1339
|8,1402
|% 0,47
|
|Euro
|9,6039
|9,6244
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3118
|% 0,26
|
|Frank
|8,6347
|8,6867
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1625
|2,1734
|% 0,46
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,06
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,71
|