***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.04.2021 15:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 703 Gün
Fonun Tasfiye Tarihi 07.10.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926153
BIST
16:511.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -30,21
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:518,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1774
En Düşük
8,1219
16:519,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7264
En Düşük
9,6635
16:51457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,22
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.026.250
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|616.380
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.804.578
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.941.070
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.744.600
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.967.313
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.031.558.535
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,16
|880.404.695
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,23
|842.947.936
|% -2,69
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|KOZAL
|115,10
|608.043.960
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,87
|435.374.294
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|278.752.846
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|590.535.918
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|298.055.425
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1724
|8,1768
|% 0,54
|
|Euro
|9,7170
|9,7240
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1856
|11,2416
|% 0,40
|
|Frank
|8,7795
|8,8324
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 0,39
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.007
|3.082
|-24,68
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,93
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:01EGSER
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 609 adet işlem
-
16:59HATEK
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 091 adet işlem
-
16:58CRDFA
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 214 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 07 kaybederek (% -1.66 ) 1, 428
-
16:57XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de