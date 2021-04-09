***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.04.2021 15:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926154
BIST
16:311.384
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -32,74
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:318,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1731
En Düşük
8,1219
16:319,7147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:31456,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:31
|TUREX
|14,52
|320.936
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.944.079
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|598.800
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.608.639
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.754.219
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.068.913
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|21.537.602
|% -9,43
|
|EREGL
|16,14
|1.012.353.615
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,21
|827.402.463
|% -2,96
|
|BJKAS
|10,91
|804.113.278
|% 7,28
|
|GARAN
|6,65
|748.781.867
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,30
|587.494.150
|% -3,14
|
|EKGYO
|1,87
|424.179.679
|% -3,11
|
|TSKB
|1,34
|254.584.672
|% -4,96
|
|DOHOL
|3,14
|574.134.392
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.898.610
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,21
|827.402.463
|% -2,96
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1640
|8,1697
|% 0,46
|
|Euro
|9,7055
|9,7147
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1781
|11,2342
|% 0,33
|
|Frank
|8,7738
|8,8267
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,35
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-19,45
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:44VAKKO
Yüzde -7.03 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 833 adet işlem
-
16:43VAKKO
Yüzde -7.09 oranında düşüşle 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 183 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 71 kaybederek (% -1.84 ) 1, 425
-
16:42XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 14, 098.00 milyon TL de
-
16:42PAMEL
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 316 adet işlem