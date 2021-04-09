***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.04.2021 15:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Fon Sepeti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926156
BIST
16:401.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -29,40
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:408,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0435
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1760
En Düşük
8,1219
16:409,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:40455,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,65
|Açılış
|: 455,61
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TUREX
|14,52
|322.388
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|43.988.016
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|608.717
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.752.457
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.819.304
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.296.609
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.857.629
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.024.701.791
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,08
|843.148.140
|% 8,95
|
|KRDMD
|7,22
|837.990.579
|% -2,83
|
|GARAN
|6,66
|772.643.821
|% -1,48
|
|KOZAL
|114,70
|598.089.849
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,87
|428.870.263
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|269.613.354
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|582.580.439
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,11
|292.252.491
|% -3,21
|
|GARAN
|6,66
|772.643.821
|% -1,48
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1702
|8,1760
|% 0,53
|
|Euro
|9,7131
|9,7222
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1868
|11,2429
|% 0,41
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 0,37
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-16,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-27,67
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-13,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|