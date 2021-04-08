***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SerbestFonun Süresi 551 GünFonun Tasfiye Tarihi 25.10.2022Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 19.04.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 19.04.2021-21.04.2021 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde faiz swapı olan opsiyon(swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tarcihli ve / veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaprak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. TL 6USD 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0041 1,5 0,0041 1,5 1,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİsmi DURMUŞ 26.05.2010 20 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmir TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlarFerzan PEYK 01.01.2016 2013-2016 Yapı Kredi Bankası / Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü - 2016-2018 Yapı Kredi portföy Emeklilik ve SGMK Grup Müdürü - 2018-devam.. Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları Alternatif Ürünler Grup Müdürü 17 Sermaye Piysası Faaliyetleri Düzey 3, Türev araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL 0212 339 65 25 0212 339 61 95 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-Postaİsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.trDevran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924815BIST