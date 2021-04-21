***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2021 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00311
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası yurtdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930068
BIST
16:121.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -28,88
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.336
16:128,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:129,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0720
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:12469,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,55
|Açılış
|: 469,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.675.063
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.895.817
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.301.894
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.600.479
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.466.255
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.090
|% -9,98
|
|EREGL
|18,30
|846.534.500
|% 0,38
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,06
|497.494.718
|% -1,94
|
|THYAO
|10,92
|399.585.610
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,06
|323.451.787
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.797.032
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.442.018
|% -1,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1756
|8,1792
|% 0,89
|
|Euro
|9,8342
|9,8409
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,50
|
|Frank
|8,8657
|8,9191
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,78
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
|