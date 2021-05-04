***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 11:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934342
BIST
14:291.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:298,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:2910,0143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:29477,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 477,82
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:29
|KARTN
|61,60
|56.858.695
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.341.906
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.770.763
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,73
|1.254.640.263
|% 4,06
|
|THYAO
|12,69
|745.267.516
|% -1,78
|
|PETKM
|6,88
|544.425.521
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,64
|498.562.725
|% 3,38
|
|KOZAL
|117,00
|482.856.821
|% 1,04
|
|PEKGY
|1,35
|76.341.816
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,83
|63.250.494
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,02
|59.388.905
|% 6,32
|
|GWIND
|4,97
|144.717.544
|% -0,80
|
|VAKBN
|3,44
|78.504.350
|% -0,58
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3254
|8,3298
|% 1,00
|
|Euro
|10,0078
|10,0143
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,5269
|11,5847
|% 0,76
|
|Frank
|9,0726
|9,1272
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2158
|2,2269
|% 1,03
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,58
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,07
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|1,16
|