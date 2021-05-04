***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ONUR BAYOL 27.07.2015 2021 -…./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
TÜLİN TORA 01.02.2018 2021- …./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934343
BIST
13:131.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.428
En Düşük
1.417
13:138,3449
En Yüksek
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|: 1,18%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3481
En Düşük
8,2393
13:1310,0291
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10,0389
En Düşük
9,9291
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En Yüksek
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|: 0,45%
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|: 477,77
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KARTN
|61,60
|56.546.014
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.841.665
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|HEKTS
|9,59
|189.374.330
|% 9,98
|
|CANTE
|5,18
|14.853.655
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|9.523.443
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|PRKME
|5,81
|38.852.578
|% -6,14
|
|EREGL
|19,75
|1.040.636.251
|% 4,17
|
|THYAO
|12,68
|685.349.693
|% -1,86
|
|PETKM
|6,87
|495.435.386
|% 1,03
|
|GARAN
|7,32
|399.938.514
|% -0,68
|
|KOZAL
|116,30
|363.145.684
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,11
|170.665.658
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|495.435.386
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|80.559.167
|% 1,79
|
|GARAN
|7,32
|399.938.514
|% -0,68
|
|EREGL
|19,75
|1.040.636.251
|% 4,17
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3411
|8,3449
|% 1,18
|
|Euro
|9,9987
|10,0291
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,5357
|11,5936
|% 0,84
|
|Frank
|9,0700
|9,1247
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 1,03
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,40
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|