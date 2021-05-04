***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 14:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ 20.01.2011 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Güzide Coşar CERİT 01.11.2017 2017- ..... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
SERDAR ORMAN 01.01.2012 2014-.... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2012-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senedi Fonları ve Kantitatif Analiz / Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2009-2012 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu /Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü/ Portföy Yönetimi Direktörü 2006-2009 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Hisse Senetleri ve Karma Fonlar Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi 18 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
KEREM BAYKAL 01.06.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
GAYE VURAL DERAN 02.05.2019 2019-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 2017-2019 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 2014-2017 YK Portföy / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2010-2014 YK Portföy / Emeklilik Fonları / Portföy Yöneticisi 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934382
BIST
14:271.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:278,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:2710,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0628
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:27477,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,23
|Açılış
|: 477,86
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KARTN
|61,60
|56.858.079
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.333.313
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.755.214
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,75
|1.251.225.589
|% 4,17
|
|THYAO
|12,70
|744.352.101
|% -1,70
|
|PETKM
|6,87
|542.474.298
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,65
|495.572.613
|% 3,52
|
|KOZAL
|117,10
|481.467.201
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,11
|182.724.214
|% -0,47
|
|PETKM
|6,87
|542.474.298
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|83.714.124
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,65
|495.572.613
|% 3,52
|
|EREGL
|19,75
|1.251.225.589
|% 4,17
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3281
|8,3334
|% 1,04
|
|Euro
|10,0123
|10,0182
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5287
|11,5865
|% 0,78
|
|Frank
|9,0726
|9,1272
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 1,03
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,06
|
|B. Petrol
|68,81
|68,81
|1,25
|
Seans Raporu
14:27
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-
14:37USAK
Yüzde 4.32 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 032, 609 adet işlem
-
14:36PEGYO
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 483, 846 adet işlem
-
14:35GOLTS
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.35 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 370 adet işlem
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 92 artarak (% 0.48 ) 1, 232
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, BJKAS, ETILR, MERIT, KARTN, CANTE, EMNIS, MRSHL, MEPET