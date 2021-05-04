***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 15:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
EMİR TALU 01.01.2021 2021- Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 2020-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yöneticisi 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler /Portföy Yönetmeni 2014-2017 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. / Yatırm Danışmanlığı / Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934408
BIST
16:521.419
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:50
|BEYAZ
|11,77
|5.046.933
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.421.966
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.575.591
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.548.696
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,70
|1.453.031.386
|% 3,90
|
|THYAO
|12,78
|967.641.259
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,64
|728.112.840
|% 3,38
|
|PETKM
|6,87
|716.263.106
|% 1,03
|
|GARAN
|7,33
|690.682.707
|% -0,54
|
|PETKM
|6,87
|716.263.106
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,10
|206.949.615
|% -0,94
|
|DOHOL
|2,99
|289.373.831
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,64
|728.112.840
|% 3,38
|
|GARAN
|7,33
|690.682.707
|% -0,54
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3152
|8,3190
|% 0,87
|
|Euro
|9,9742
|10,0036
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4966
|11,5542
|% 0,50
|
|Frank
|9,0871
|9,1419
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2131
|2,2242
|% 0,91
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,52
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|Altın Gr.
|479
|480
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|1,16
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