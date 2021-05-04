***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2021 17:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan PEYK 01.01.2016 2018-…/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
Başar ERAKSOY 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934452
BIST
17:321.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:328,3070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:3210,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0623
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:32479,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,69
|Açılış
|: 479,31
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KARTN
|61,60
|58.043.571
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.313.793
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.071.797
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.271.314
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.227.889
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.210.358
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,63
|1.691.862.278
|% 3,53
|
|THYAO
|12,67
|1.166.208.645
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,60
|870.336.930
|% 2,84
|
|GARAN
|7,28
|860.539.241
|% -1,22
|
|PETKM
|6,86
|781.448.563
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,08
|334.168.283
|% -1,89
|
|DOHOL
|2,97
|352.577.457
|% 0,34
|
|GARAN
|7,28
|860.539.241
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,60
|870.336.930
|% 2,84
|
|PETKM
|6,86
|781.448.563
|% 0,88
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3034
|8,3070
|% 0,72
|
|Euro
|9,9866
|10,0177
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,4864
|11,5440
|% 0,41
|
|Frank
|9,0732
|9,1279
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2093
|2,2204
|% 0,74
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,63
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,05
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,75
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.38 ) 1, 478
-
17:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, DOHOL
-
17:44XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 16, 081.00 milyon TL de
-
17:44BAYRK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 211 adet işlem
-
17:43FORMT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 713, 855 adet işlem