***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939525
BIST
11:561.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
11:568,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1110
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:5610,5218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1131
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:56526,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,80
|Açılış
|: 526,36
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:54
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,30
|36.734.681
|% 8,86
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|AKENR
|1,56
|15.935.564
|% 7,59
|
|MRGYO
|1,26
|12.136.296
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,75
|10.189.242
|% -7,91
|
|DOGUB
|5,00
|5.617.113
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,37
|6.966.492
|% -5,64
|
|SASA
|34,88
|796.875.938
|% 2,89
|
|THYAO
|13,63
|550.029.853
|% 1,04
|
|GARAN
|8,00
|504.638.806
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|497.977.425
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,10
|370.314.984
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,20
|290.476.150
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|497.977.425
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|504.638.806
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,96
|96.141.268
|% 1,55
|
|THYAO
|13,63
|550.029.853
|% 1,04
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6307
|8,6319
|% 1,33
|
|Euro
|10,5222
|10,5270
|% 1,14
|
|Sterlin
|12,1590
|12,2199
|% 1,17
|
|Frank
|9,5392
|9,5967
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,28
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,61
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|38,68
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,71
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,47
|