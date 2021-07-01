***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 484 gün
Fonun Tasfiye Tarihi 27.10.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 23.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945425
BIST
16:511.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:518,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:5110,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:51496,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 496,93
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.594.949
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.558.264
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.377
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.400
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.059.806
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,50
|5.200.687
|% -8,30
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|SASA
|27,44
|381.815.626
|% 0,96
|
|KOZAL
|117,20
|327.801.428
|% 0,09
|
|ERBOS
|128,50
|313.252.604
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,88
|248.725.838
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|242.238.548
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|790.951.161
|% 0,96
|
|THYAO
|13,65
|1.024.622.465
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.081.077
|% 10,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6765
|8,6786
|% -0,23
|
|Euro
|10,3179
|10,3265
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9538
|12,0137
|% -0,37
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,13
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|9,43
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.277
|3.362
|40,41
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|19,55
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,78
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,40
|76,40
|1,79
|
Seans Raporu
16:51
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-
17:03SEKUR
Yüzde 4.12 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 578 adet işlem
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17:02VERTU
Yüzde 9.52 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 221 adet işlem
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 59 artarak (% 0.55 ) 1, 206
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DARDL, BERA, PEKGY, KGYO, SAYAS, INVEO, GEDIK, SELVA
-
17:01
GEDIK, BERA, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında