***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 15:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 23.06.2021-29.06.2021 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı verilir Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına araclık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. Fona sadece nitalikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 25.000 USD'dir. A grubu paylar için ise alt limit anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 25.000 USD karşılığı TL olacaktır. katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzdebirbuçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945444
BIST
17:551.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:558,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:5510,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:55498,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,87
|Açılış
|: 498,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ARCLK
|32,40
|880.783.932
|% 8,58
|
|ERBOS
|136,00
|252.122.850
|% 7,09
|
|ALARK
|9,41
|60.505.292
|% 6,45
|
|AVGYO
|2,70
|11.628.069
|% 4,65
|
|ATLAS
|1,78
|1.845.921
|% 3,49
|
|METUR
|5,40
|59.253.235
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.622.297
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|53.622.143
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.307.506.042
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,40
|880.783.932
|% 8,58
|
|KCHOL
|19,54
|852.757.878
|% 5,45
|
|SASA
|28,44
|695.596.405
|% 2,75
|
|KOZAL
|112,70
|662.985.970
|% -4,89
|
|PEKGY
|1,21
|162.457.737
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|208.334.700
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|222.067.205
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.307.506.042
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|501.107.195
|% -0,59
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6851
|8,6878
|% 0,43
|
|Euro
|10,2866
|10,2929
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9301
|11,9899
|% 0,52
|
|Frank
|9,3589
|9,4153
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% 0,42
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,12
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de