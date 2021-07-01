***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.07.2021 15:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak, geniş bir varlık yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fonun performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.Detaylı bilgiye izahnamenin II. maddesinden ulaşılabilir. TL 5
USD 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945445
BIST
17:561.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:568,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:5610,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:56498,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,09
|Açılış
|: 498,23
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:56
|PEKGY
|1,21
|163.072.445
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.005.069
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.153.083
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.296.302
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.947.625
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.261.864
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.622.297
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|53.850.049
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.312.649.039
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,32
|892.541.073
|% 8,31
|
|KCHOL
|19,50
|856.686.560
|% 5,23
|
|SASA
|28,74
|707.607.857
|% 3,83
|
|KOZAL
|112,70
|662.985.970
|% -4,89
|
|PEKGY
|1,21
|163.072.445
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|208.606.540
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|222.310.691
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.312.649.039
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|505.166.641
|% -0,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6828
|8,6863
|% 0,41
|
|Euro
|10,2846
|10,2909
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9401
|11,9999
|% 0,61
|
|Frank
|9,3650
|9,4214
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3106
|2,3221
|% 0,48
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,90
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|-0,22
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de