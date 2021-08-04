***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKEREM BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSICANBERK ÖZTAYŞİ 01.08.2021 2021 - …. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 – 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist 5 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954685BIST