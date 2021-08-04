***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2021 16:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
CANBERK ÖZTAYŞİ 01.08.2021 2021 - …. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 – 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist 5 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954685
BIST
17:361.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:368,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0656
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4777
En Düşük
8,3721
17:3610,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0601
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0564
En Düşük
9,9509
17:36493,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,61
|Açılış
|: 493,66
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISGSY
|10,67
|36.155.444
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|3.424.245
|% 9,99
|
|KTSKR
|29,30
|10.484.932
|% 9,98
|
|PENTA
|40,34
|43.715.010
|% 9,98
|
|EDATA
|16,31
|182.948.383
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.342.240
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,64
|64.786.486
|% -4,09
|
|KGYO
|8,45
|29.441.006
|% -3,98
|
|CRFSA
|38,92
|5.237.569
|% -3,66
|
|CEOEM
|8,34
|23.037.956
|% -3,36
|
|GARAN
|9,12
|2.088.675.137
|% 2,93
|
|THYAO
|12,69
|688.904.352
|% 0,48
|
|AKBNK
|5,44
|593.430.982
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,88
|521.584.154
|% 1,16
|
|KOZAL
|105,60
|463.929.912
|% 0,86
|
|GARAN
|9,12
|2.088.675.137
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,45
|382.513.544
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,38
|158.254.189
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,44
|593.430.982
|% 1,68
|
|ODAS
|1,36
|117.206.841
|% 2,26
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4645
|8,4672
|% 0,74
|
|Euro
|10,0259
|10,0342
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,7475
|11,8065
|% 0,79
|
|Frank
|9,3110
|9,3671
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,37
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|70,71
|70,71
|-1,70
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:45XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 12, 618.00 milyon TL de
-
17:44KUYAS
Yüzde 8.11 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 277, 151 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde 6.66 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 456 adet işlem
-
17:41TTRAK
Yüzde 4.86 oranında artışla 181.30 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 138 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 34 artarak (% 0.43 ) 1, 249