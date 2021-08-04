***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2021 16:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KEREM BAYKAL 01.03.2017 2021 -... Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü/ 2019- 2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü 2017-2019 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Hisse Senedi Fonları / YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü 14 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
CANBERK ÖZTAYŞİ 01.08.2021 2021 - …. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 – 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist 5 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954686
BIST
17:381.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:388,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4777
En Düşük
8,3721
17:3810,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0689
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0564
En Düşük
9,9509
17:38493,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,33
|Açılış
|: 493,38
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ISGSY
|10,67
|36.155.444
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|3.514.933
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|43.763.943
|% 9,98
|
|EDATA
|16,31
|182.989.321
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.490.616
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.413.130
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,64
|65.419.850
|% -4,09
|
|KGYO
|8,45
|29.770.172
|% -3,98
|
|TKURU
|220,80
|2.913.178
|% -3,37
|
|CEOEM
|8,34
|23.120.855
|% -3,36
|
|GARAN
|9,13
|2.155.228.801
|% 3,05
|
|THYAO
|12,69
|701.917.604
|% 0,48
|
|AKBNK
|5,42
|603.506.418
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,87
|522.577.064
|% 1,03
|
|KOZAL
|105,80
|481.453.620
|% 1,05
|
|GARAN
|9,13
|2.155.228.801
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,46
|383.046.379
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,38
|162.412.986
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|603.506.418
|% 1,31
|
|ODAS
|1,36
|117.327.656
|% 2,26
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4676
|8,4705
|% 0,78
|
|Euro
|10,0350
|10,0397
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,7476
|11,8065
|% 0,79
|
|Frank
|9,3111
|9,3672
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,54
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|-1,33
|