***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTÜLİN TORA 01.02.2018 2021- ?./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSICANBERK ÖZTAYŞİ 01.08.2021 2021 - … Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yöneticisi 2020 – 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist 5 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI VE SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954742BIST