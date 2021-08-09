***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.08.2021 16:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığyla yapılır. Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Minimum alım limiti 5.000 TL'dir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956090
BIST
16:501.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:508,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:5010,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:50483,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,17
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.568.952
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.278.780
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.536.510
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.749
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.069.150
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.986
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|49.384.609
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,62
|28.114.919
|% -8,39
|
|DOBUR
|15,97
|673.130
|% -7,31
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.835.114
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|555.106.600
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,59
|400.693.095
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|465.774.568
|% -0,40
|
|SISE
|8,23
|1.058.523.320
|% 2,88
|
|GARAN
|9,19
|1.137.649.941
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,98
|667.522.238
|% -0,25
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6354
|8,6388
|% 0,27
|
|Euro
|10,1545
|10,1637
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% 0,24
|
|Frank
|9,3756
|9,4321
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% 0,20
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-22,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-27,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-25,20
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-12,19
|
|Çeyrek
|777
|794
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,14
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-2,04
|