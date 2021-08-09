***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 3. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 4. iş gününde yerine getirilir. Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığyla yapılır. Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır. Minimum alım limiti 5.000 TL'dir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956090BIST