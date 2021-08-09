***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.Katılm payı satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesi takip eden 7. iş gününde yerine getirilir.Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan(Yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alımda 2. iş günü satımda ise 8. iş gününde yerine getirilir. Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Merkez ve Şubeleri Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar emrin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılacaktır. Katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Minimum alım limiti 100.000 TL'dir.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. maddesinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956085BIST