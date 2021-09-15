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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.09.2021 16:19



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 27.09.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30( yarım günlerde 10.30)' a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Aım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmaktadır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafindan yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dagıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarımgünlerde 10:30'a) kadar katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzeinden ertesi gün, satım ise üç işgünü sonra yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:30'dan sonra(yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra iletilmiş sayılır ve izleyen hesaplamada bulunan fiyat ile iki iş günü, satım ise dört iş günüsonra gerçekleştirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yutiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yutiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma işlemleri ve ileri valörlü kıymetli madenler işlemlerine taraf olabilir. Fon Portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında , Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon?un geri kalan kısmı ise getiriyi desteklemek amacıyla diğer yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%40 Nasdaq Composite Total Return Index + %35 SP 500 Total Return Index + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0068 2,50 0,0068 2,50

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMİŞ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Yapı Kredi Plaza D Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123396525 02123395755 yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 02123396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854648 info@ykportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963940


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