***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİFonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 27.09.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30( yarım günlerde 10.30)' a kadar TEFAS üyesi fon dağıtım kuruluşları 1 Aım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmaktadır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafindan yapılacak işlemlerde geçerli olup TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dagıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarımgünlerde 10:30'a) kadar katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fiyat üzeinden ertesi gün, satım ise üç işgünü sonra yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:30'dan sonra(yarım günlerde 10:30'dan sonra) verilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra iletilmiş sayılır ve izleyen hesaplamada bulunan fiyat ile iki iş günü, satım ise dört iş günüsonra gerçekleştirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yutiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yurtdışı piyasaların açık olduğu ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yutiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.yapikrediportfoy.com.tr Fon Portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma işlemleri ve ileri valörlü kıymetli madenler işlemlerine taraf olabilir. Fon Portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında , Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlara uyulur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon?un geri kalan kısmı ise getiriyi desteklemek amacıyla diğer yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%40 Nasdaq Composite Total Return Index + %35 SP 500 Total Return Index + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,0068 2,50 0,0068 2,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarİSMİŞ DURMUŞ 26.05.2010 23 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYapı Kredi Plaza D Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL 02123396525 02123395755 yf@yapikredi.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaİSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 02123396525 fonhizmet@yapikredi.com.trDEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi 02123854648 info@ykportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963940BIST