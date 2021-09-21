***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 14:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00337
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tülin Tora 01.02.2018 2021- ?./Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü 2018-2021 / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Bölüm Müdürü/ 2018-2014 / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Müdür 17 TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI
Onur Bayol 27.07.2015 2021 -?./ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Müdürü 2015-2021 /Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymet
16:001.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:008,6502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:0010,1595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:00493,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,61
|Açılış
|: 493,20
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:00
|YEOTK
|55,00
|168.894.955
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.878.091
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.728.789
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.073.495
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.614.168
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.841.121
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,86
|26.128.183
|% -8,63
|
|SANFM
|23,18
|8.391.639
|% -7,28
|
|HUBVC
|10,91
|86.695.648
|% -6,03
|
|THYAO
|12,97
|1.273.375.689
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|901.996.955
|% 0,88
|
|TUPRS
|110,50
|583.137.444
|% 2,79
|
|TEZOL
|17,10
|513.172.532
|% -4,68
|
|EREGL
|16,25
|370.254.576
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,76
|236.766.913
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,38
|317.654.220
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|901.996.955
|% 0,88
|
|THYAO
|12,97
|1.273.375.689
|% 1,25
|
|ODAS
|1,33
|83.663.553
|% -1,48
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6483
|8,6502
|% -0,17
|
|Euro
|10,1538
|10,1595
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,7956
|11,8547
|% -0,04
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3009
|2,3124
|% -0,14
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|6,67
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.310
|14,00
|
|Tam
|3.248
|3.330
|16,54
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,00
|
|Çeyrek
|788
|805
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,58
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.16 ) 1, 488
-
16:09XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 8, 379.00 milyon TL de
-
16:08HUBVC
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 640, 313 adet işlem
-
16:07METRO
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 046, 972 adet işlem
-
16:04NIBAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 509, 618 adet işlem