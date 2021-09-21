***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 14:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYYAPO00345
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan Peyk 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 İLERİ DÜZEY-TÜREV
Başar Eraksoy 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yöneticisi 13 İLERİ DÜZEY-TÜREV
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964723
BIST
17:271.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.384
17:278,6503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2710,1474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0135
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:27493,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,40
|Açılış
|: 493,99
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,15
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:27
|YEOTK
|55,00
|169.510.240
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.987.387
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.371.919
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|13.584.998
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.111.818
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,90
|29.746.251
|% -7,35
|
|METRO
|1,41
|36.590.241
|% -7,24
|
|SANFM
|23,30
|10.378.805
|% -6,80
|
|THYAO
|13,02
|1.531.720.505
|% 1,64
|
|GARAN
|9,15
|1.194.288.684
|% 0,77
|
|TUPRS
|109,50
|760.960.993
|% 1,86
|
|TEZOL
|17,19
|585.856.009
|% -4,18
|
|EREGL
|16,14
|484.070.336
|% -2,12
|
|YKBNK
|2,38
|411.515.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|277.251.415
|% -1,12
|
|GARAN
|9,15
|1.194.288.684
|% 0,77
|
|THYAO
|13,02
|1.531.720.505
|% 1,64
|
|TSKB
|1,19
|89.176.978
|% -1,65
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6477
|8,6503
|% -0,17
|
|Euro
|10,1416
|10,1474
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7794
|11,8384
|% -0,18
|
|Frank
|9,3248
|9,3810
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% -0,11
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|-0,14
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 82 kaybederek (% -0.39 ) 1, 485
-
17:39XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 10, 608.00 milyon TL de
-
17:39AGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 104 adet işlem
-
17:36NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 702 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 488.00 milyon TL de