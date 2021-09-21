***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2021 15:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferzan Peyk 01.01.2016 2018-.../Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 İLERİ DÜZEY-TÜREV
Başar Eraksoy 15.05.2015 2019 - ... / Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü 2015-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş /Alternatif Yatırım Ürünleri / Portföy Yönet
16:441.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:448,6538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:4410,1567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:44493,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 493,17
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:43
|PENTA
|148,50
|30.958.133
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|169.158.845
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.810.913
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.250.682
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.899.531
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.977.111
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,92
|27.853.223
|% -6,71
|
|SANFM
|23,36
|9.379.677
|% -6,56
|
|METRO
|1,43
|34.208.755
|% -5,92
|
|THYAO
|13,03
|1.332.761.933
|% 1,72
|
|GARAN
|9,20
|1.076.593.421
|% 1,32
|
|TUPRS
|110,10
|659.086.958
|% 2,42
|
|TEZOL
|17,07
|527.567.636
|% -4,85
|
|EREGL
|16,22
|403.301.082
|% -1,64
|
|YKBNK
|2,39
|402.770.955
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|268.494.069
|% -0,56
|
|GARAN
|9,20
|1.076.593.421
|% 1,32
|
|THYAO
|13,03
|1.332.761.933
|% 1,72
|
|ODAS
|1,34
|91.302.548
|% -0,74
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6514
|8,6527
|% -0,14
|
|Euro
|10,1533
|10,1564
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,7805
|11,8395
|% -0,17
|
|Frank
|9,3337
|9,3899
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3001
|2,3116
|% -0,17
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,94
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.312
|16,00
|
|Tam
|3.249
|3.331
|16,89
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,17
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,09
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,58
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.05 ) 1, 490
-
16:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
16:54TSGYO
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 478, 774 adet işlem
-
16:52NIBAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 9.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 180 adet işlem
-
16:51HUBVC
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 863, 897 adet işlem