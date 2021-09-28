***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.09.2021 10:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 482 gün
Fonun Tasfiye Tarihi 25.10.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965456
BIST
11:141.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
11:148,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8875
En Düşük
8,8095
11:1410,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0651
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3960
En Düşük
10,2978
11:14496,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 496,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler11:14
|YEOTK
|88,55
|23.196.424
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|4.211.126
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.313.309
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.466.994
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|OYLUM
|11,52
|10.930.891
|% -9,93
|
|BIOEN
|34,62
|43.581.780
|% -8,07
|
|KTSKR
|46,70
|7.303.577
|% -7,43
|
|TSPOR
|3,28
|56.099.806
|% -6,29
|
|ADEL
|25,00
|1.141.870
|% -4,58
|
|TUPRS
|113,30
|297.276.602
|% 1,16
|
|GARAN
|8,86
|293.852.533
|% -0,67
|
|THYAO
|13,63
|286.593.432
|% 0,74
|
|KRDMD
|6,31
|179.002.071
|% -0,94
|
|PETKM
|6,39
|166.193.884
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,32
|147.861.342
|% -1,69
|
|GARAN
|8,86
|293.852.533
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,31
|179.002.071
|% -0,94
|
|PETKM
|6,39
|166.193.884
|% -0,31
|
|ODAS
|1,35
|31.116.229
|% 0,75
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8829
|8,8871
|% 0,79
|
|Euro
|10,3796
|10,3837
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,0779
|12,1384
|% 0,31
|
|Frank
|9,5132
|9,5705
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3559
|2,3677
|% 0,53
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-8,73
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|