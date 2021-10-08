***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi 792 GünFonun Tasfiye Tarihi 12.12.2023Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 04.11.20192 01.10.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 01.10.2021-08.10.2021 tarihleri arasında alınabilecektir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri bozum talimatının her ayın 15ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayn ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. Nemalandırma için Yapı Kredi Portföy Para Piyasası fonu kullanılacaktır. Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Erken çıkma komisyonu fon fiyatı üzerinden %1,5( yüzdebirbuçuk) olarak uygulanır. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz.Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968403BIST