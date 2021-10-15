***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.10.2021 11:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERZAN PEYK 01.01.2016 2018-?/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 26 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970984
BIST
11:541.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:549,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5410,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:54528,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,69
|Açılış
|: 528,31
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,30
|18.726.107
|% 6,79
|
|PENGD
|3,59
|17.628.011
|% 5,59
|
|SARKY
|13,14
|16.334.619
|% 4,95
|
|CEOEM
|10,29
|66.148.570
|% 4,89
|
|BAYRK
|8,91
|1.498.154
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.755.877
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.863
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,66
|63.790.657
|% -9,84
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|TUPRS
|128,20
|416.158.164
|% 2,56
|
|THYAO
|14,43
|323.404.277
|% 0,91
|
|ASELS
|16,60
|262.801.456
|% 0,18
|
|EREGL
|17,57
|257.024.530
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,86
|236.326.973
|% 1,09
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,37
|236.324.922
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|138.039.806
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|199.976.275
|% -1,52
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2051
|9,2078
|% 0,33
|
|Euro
|10,6858
|10,6909
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,5891
|12,6522
|% 0,57
|
|Frank
|9,9296
|9,9894
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4461
|2,4584
|% 0,22
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,90
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.473
|3.561
|-15,16
|
|Yarım
|1.679
|1.722
|-7,34
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,67
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|