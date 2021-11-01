***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2021 10:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00219 0,80 0,00219 0,80 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973346
BIST
10:371.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:379,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3711,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0647
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0130
10:37547,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,19
|Açılış
|: 547,83
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RALYH
|7,15
|27.776.217
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|4.028.477
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|95.951.299
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|9.377.486
|% 9,95
|
|EGSER
|14,49
|11.804.553
|% -8,58
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|AKFGY
|6,43
|9.792.363
|% -4,88
|
|PENTA
|216,70
|17.471.016
|% -4,28
|
|BIOEN
|25,22
|32.277.931
|% -4,25
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|GUBRF
|71,45
|202.034.040
|% 3,93
|
|SASA
|30,28
|186.366.975
|% -2,45
|
|THYAO
|15,13
|183.714.956
|% 1,07
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,76
|108.788.770
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSKB
|1,29
|36.301.075
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5522
|9,5560
|% -0,35
|
|Euro
|11,0362
|11,0492
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9975
|13,0627
|% -0,62
|
|Frank
|10,3732
|10,4357
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5386
|2,5514
|% -0,40
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,86
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,39
|