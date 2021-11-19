***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00273 1 0,00273 1
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978677
BIST
12:481.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
12:4811,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0528
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:4812,5323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0323
|Açılış
|: 12,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:48662,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,40
|Açılış
|: 662,90
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:45
|FRIGO
|2,86
|30.641.922
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.691.278
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|16.608.259
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.778.365
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.782.782
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,00
|290.162.850
|% -9,74
|
|GMTAS
|2,25
|3.412.258
|% -4,26
|
|DOCO
|980,90
|22.166.341
|% -3,42
|
|KRDMD
|8,25
|1.304.585.691
|% 5,23
|
|GARAN
|12,21
|781.349.465
|% -0,25
|
|THYAO
|17,72
|682.578.803
|% -1,56
|
|SISE
|11,13
|620.950.063
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,55
|597.421.092
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|597.421.092
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|1.304.585.691
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,21
|194.108.832
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,06
|253.230.263
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|129.379.778
|% -0,63
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0788
|11,0891
|% 0,48
|
|Euro
|12,5228
|12,5348
|% -0,24
|
|Sterlin
|14,8694
|14,9440
|% 0,08
|
|Frank
|11,9328
|12,0046
|% 0,42
|
|Riyal
|2,9518
|2,9666
|% 0,59
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|2,92
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,85
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,53
|
|Yarım
|2.113
|2.168
|-1,23
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-1,02
|