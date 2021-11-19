***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978688
BIST
15:181.736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:1811,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0549
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:1812,5246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0400
|Açılış
|: 12,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:18665,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 4,52
|Açılış
|: 665,02
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:16
|FRIGO
|2,86
|31.423.399
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.395.343
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.266.387
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.426.900
|% 9,95
|
|MERCN
|12,35
|95.800.204
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|400.478.042
|% -9,93
|
|DOCO
|951,00
|44.465.887
|% -6,36
|
|PGSUS
|95,45
|259.022.173
|% -5,50
|
|THYAO
|17,25
|1.624.076.630
|% -4,17
|
|KRDMD
|8,27
|1.892.092.517
|% 5,48
|
|THYAO
|17,25
|1.624.076.630
|% -4,17
|
|GARAN
|12,18
|1.294.952.475
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,51
|1.178.521.604
|% -2,50
|
|SISE
|11,17
|885.604.080
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,51
|1.178.521.604
|% -2,50
|
|KRDMD
|8,27
|1.892.092.517
|% 5,48
|
|ODAS
|1,59
|273.713.434
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|241.224.911
|% -1,90
|
|KARSN
|4,12
|564.235.739
|% 7,29
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0748
|11,0858
|% 0,45
|
|Euro
|12,5073
|12,5211
|% -0,35
|
|Sterlin
|14,9042
|14,9789
|% 0,31
|
|Frank
|11,9537
|12,0257
|% 0,60
|
|Riyal
|2,9545
|2,9693
|% 0,68
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,25
|
|Altın Gr.
|666
|667
|6,09
|
|Cumhuriyet
|4.398
|4.465
|13,00
|
|Tam
|4.379
|4.491
|5,80
|
|Yarım
|2.116
|2.172
|2,80
|
|Çeyrek
|1.062
|1.086
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,06
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-2,68
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 97 kaybederek (% -0.26 ) 1, 542
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, DOBUR, CELHA, DURDO, RALYH, TETMT, DITAS, PRKAB, DOGUB
-
15:27
AVOD, KARSN, DOGUB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
PGSUS, MERCN, BASGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 67 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem