***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978690
BIST
14:151.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:1511,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1138
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:1512,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0359
|Açılış
|: 12,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:15666,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 5,51
|Açılış
|: 666,01
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:15
|FRIGO
|2,86
|31.256.184
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|22.049.325
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|63.360.736
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.837.410
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,09
|351.551.352
|% -9,16
|
|DOCO
|973,20
|36.953.824
|% -4,17
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|PGSUS
|97,10
|199.130.509
|% -3,86
|
|KRDMD
|8,25
|1.648.605.819
|% 5,23
|
|THYAO
|17,52
|1.354.462.841
|% -2,67
|
|GARAN
|12,22
|1.102.828.164
|% -0,16
|
|YKBNK
|3,56
|879.890.689
|% -1,11
|
|SISE
|11,11
|804.124.471
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,56
|879.890.689
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,25
|1.648.605.819
|% 5,23
|
|DOHOL
|3,10
|378.630.773
|% 5,44
|
|ODAS
|1,58
|195.655.784
|% 1,94
|
|KARSN
|4,11
|474.436.611
|% 7,03
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1391
|11,1498
|% 1,03
|
|Euro
|12,5868
|12,6005
|% 0,29
|
|Sterlin
|14,9171
|14,9919
|% 0,40
|
|Frank
|11,9685
|12,0406
|% 0,72
|
|Riyal
|2,9616
|2,9765
|% 0,93
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-1,39
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,51
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|6,00
|
|Tam
|4.370
|4.481
|-3,77
|
|Yarım
|2.112
|2.168
|-1,83
|
|Çeyrek
|1.059
|1.084
|-0,91
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,06
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|-2,38
|