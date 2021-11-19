***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978691
BIST
14:151.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:1511,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1138
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:1512,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0359
|Açılış
|: 12,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:15666,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 5,51
|Açılış
|: 666,01
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:12
|DURDO
|15,84
|22.049.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.250.146
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|63.351.237
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.821.750
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,05
|349.780.344
|% -9,41
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|DOCO
|975,30
|36.852.537
|% -3,97
|
|MERIT
|27,20
|11.954.142
|% -3,75
|
|KRDMD
|8,26
|1.645.719.857
|% 5,36
|
|THYAO
|17,57
|1.330.116.489
|% -2,39
|
|GARAN
|12,24
|1.096.642.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,56
|879.468.481
|% -1,11
|
|SISE
|11,14
|796.845.750
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,56
|879.468.481
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,26
|1.645.719.857
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|195.556.986
|% 2,58
|
|DOHOL
|3,10
|377.597.442
|% 5,44
|
|KARSN
|4,12
|472.514.005
|% 7,29
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1394
|11,1511
|% 1,04
|
|Euro
|12,5854
|12,6004
|% 0,28
|
|Sterlin
|14,8789
|14,9536
|% 0,14
|
|Frank
|11,9445
|12,0164
|% 0,52
|
|Riyal
|2,9547
|2,9695
|% 0,69
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,62
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,16
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|6,00
|
|Tam
|4.374
|4.486
|0,76
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,37
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-1,57
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, FROTO
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KRDMD, EKGYO
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 28 artarak (% 0.21 ) 1, 549
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, RALYH, DURDO, PRKAB, TETMT, FRIGO, DOBUR, CELHA
-
14:27
EGEPO, SANFM, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında