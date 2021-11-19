***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ FON MÜDÜRÜ 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978692
BIST
13:441.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
13:4411,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0952
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
13:4412,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0204
|Açılış
|: 12,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:44665,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 4,69
|Açılış
|: 665,19
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:44
|FRIGO
|2,86
|31.103.446
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.939.316
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|25.963.673
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|62.168.972
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.484.398
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|342.402.088
|% -9,80
|
|CASA
|110,90
|596.540
|% -6,02
|
|MERIT
|27,16
|11.151.942
|% -3,89
|
|PGSUS
|97,20
|162.346.306
|% -3,76
|
|KRDMD
|8,27
|1.618.113.857
|% 5,48
|
|THYAO
|17,50
|1.225.719.959
|% -2,78
|
|GARAN
|12,21
|1.002.967.498
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,52
|787.527.745
|% -2,22
|
|SISE
|11,14
|750.946.661
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,52
|787.527.745
|% -2,22
|
|KRDMD
|8,27
|1.618.113.857
|% 5,48
|
|KARSN
|4,06
|440.522.449
|% 5,73
|
|DOHOL
|3,07
|328.312.837
|% 4,42
|
|TSKB
|1,56
|161.881.423
|% -1,27
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1158
|11,1312
|% 0,86
|
|Euro
|12,5623
|12,5850
|% 0,16
|
|Sterlin
|14,8990
|14,9737
|% 0,28
|
|Frank
|11,9625
|12,0345
|% 0,67
|
|Riyal
|2,9587
|2,9736
|% 0,83
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-1,25
|
|Altın Gr.
|665
|665
|4,69
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.378
|4.489
|4,53
|
|Yarım
|2.116
|2.172
|2,19
|
|Çeyrek
|1.061
|1.086
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,06
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|-1,53
|