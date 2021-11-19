***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978694
BIST
16:461.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:4611,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0406
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:4612,5149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0497
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:46662,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,02
|Açılış
|: 662,40
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:46
|FRIGO
|2,86
|31.639.530
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|36.699.949
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.324.568
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|96.956.287
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|455.207.331
|% -9,93
|
|DOCO
|935,10
|54.231.654
|% -7,93
|
|PGSUS
|93,60
|379.102.726
|% -7,33
|
|TAVHL
|28,08
|259.216.942
|% -5,45
|
|THYAO
|17,13
|2.189.282.779
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,25
|2.057.172.013
|% 5,23
|
|GARAN
|12,19
|1.618.203.419
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,55
|1.349.777.073
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.208.557.905
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.349.777.073
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.057.172.013
|% 5,23
|
|ODAS
|1,59
|328.976.037
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|284.512.140
|% -1,90
|
|KARSN
|4,11
|671.334.423
|% 7,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0705
|11,0766
|% 0,37
|
|Euro
|12,5042
|12,5149
|% -0,40
|
|Sterlin
|14,8511
|14,9256
|% -0,05
|
|Frank
|11,8934
|11,9651
|% 0,09
|
|Riyal
|2,9429
|2,9577
|% 0,29
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,05
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,27
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,81
|
|Yarım
|2.112
|2.168
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:02OZKGY
Yüzde 5.87 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 980, 240 adet işlem
-
17:02OZKGY
Yüzde 5.87 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 980, 240 adet işlem
-
17:00TAVHL
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 362 adet işlem
-
16:58BASGZ
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 452, 025 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.34 ) 1, 541