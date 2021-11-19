***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978696
BIST
13:341.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
13:3411,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1063
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
13:3412,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0348
|Açılış
|: 12,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:34667,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 6,97
|Açılış
|: 667,47
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:34
|FRIGO
|2,86
|31.090.696
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|21.916.428
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.164.893
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|25.963.673
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|62.083.723
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.345.806
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,99
|338.231.344
|% -9,80
|
|CASA
|110,90
|596.540
|% -6,02
|
|PGSUS
|96,85
|149.801.901
|% -4,11
|
|MERIT
|27,20
|10.034.653
|% -3,75
|
|KRDMD
|8,28
|1.582.767.137
|% 5,61
|
|THYAO
|17,48
|1.185.877.003
|% -2,89
|
|GARAN
|12,21
|982.806.719
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,53
|784.448.020
|% -1,94
|
|SISE
|11,14
|742.961.293
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,53
|784.448.020
|% -1,94
|
|KRDMD
|8,28
|1.582.767.137
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,07
|326.645.522
|% 4,42
|
|KARSN
|4,07
|424.550.579
|% 5,99
|
|TSKB
|1,56
|161.511.214
|% -1,27
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1316
|11,1423
|% 0,96
|
|Euro
|12,5860
|12,5994
|% 0,28
|
|Sterlin
|14,8937
|14,9684
|% 0,24
|
|Frank
|11,9655
|12,0376
|% 0,70
|
|Riyal
|2,9590
|2,9739
|% 0,84
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-1,30
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,78
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-1,57
|