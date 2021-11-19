***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmi DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
Devran ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978698
BIST
16:471.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:4711,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0395
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:4712,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0485
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:47662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,92
|Açılış
|: 662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DURDO
|15,84
|36.643.527
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.638.328
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.324.568
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|451.775.028
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|96.845.557
|% -9,99
|
|DOCO
|936,90
|52.215.493
|% -7,75
|
|PGSUS
|93,75
|376.111.263
|% -7,18
|
|TAVHL
|28,10
|256.973.518
|% -5,39
|
|THYAO
|17,15
|2.179.805.234
|% -4,72
|
|KRDMD
|8,24
|2.046.881.196
|% 5,10
|
|GARAN
|12,18
|1.593.037.860
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,54
|1.348.915.469
|% -1,67
|
|SISE
|11,21
|1.206.160.865
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,54
|1.348.915.469
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,24
|2.046.881.196
|% 5,10
|
|ODAS
|1,59
|328.517.577
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|284.366.809
|% -1,27
|
|KARSN
|4,11
|670.431.017
|% 7,03
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0709
|11,0802
|% 0,40
|
|Euro
|12,5009
|12,5130
|% -0,41
|
|Sterlin
|14,8497
|14,9242
|% -0,06
|
|Frank
|11,8928
|11,9645
|% 0,08
|
|Riyal
|2,9434
|2,9581
|% 0,30
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,67
|
|Altın Gr.
|665
|665
|4,18
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.369
|4.480
|-4,83
|
|Yarım
|2.111
|2.167
|-2,34
|
|Çeyrek
|1.059
|1.084
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,03
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-2,24
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00TAVHL
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 362 adet işlem
-
16:58BASGZ
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 452, 025 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.34 ) 1, 541
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, RALYH, DOGUB, TETMT, PENTA, FRIGO, DURDO, PRKAB, DITAS, DOBUR
-
16:57
PENTA, GESAN, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında