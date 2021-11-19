***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 13:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978699
BIST
16:421.736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:4211,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0418
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:4212,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0551
|Açılış
|: 12,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:42662,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,21
|Açılış
|: 662,70
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:40
|DURDO
|15,84
|36.626.927
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.638.328
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.250.959
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|451.511.323
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|96.845.557
|% -9,99
|
|DOCO
|935,10
|52.191.146
|% -7,93
|
|PGSUS
|93,40
|373.076.805
|% -7,52
|
|TAVHL
|28,08
|255.632.722
|% -5,45
|
|THYAO
|17,14
|2.174.531.502
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,24
|2.046.236.845
|% 5,10
|
|GARAN
|12,18
|1.592.079.415
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,55
|1.348.785.919
|% -1,39
|
|SISE
|11,21
|1.205.042.105
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,55
|1.348.785.919
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,24
|2.046.236.845
|% 5,10
|
|ODAS
|1,60
|328.167.391
|% 3,23
|
|TSKB
|1,56
|282.248.230
|% -1,27
|
|KARSN
|4,12
|669.613.972
|% 7,29
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0670
|11,0752
|% 0,36
|
|Euro
|12,4992
|12,5116
|% -0,42
|
|Sterlin
|14,8542
|14,9287
|% -0,03
|
|Frank
|11,9028
|11,9745
|% 0,17
|
|Riyal
|2,9457
|2,9605
|% 0,38
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,05
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,27
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.371
|4.482
|-2,81
|
|Yarım
|2.112
|2.168
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,05
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-2,51
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 01 kaybederek (% -0.68 ) 1, 894
-
16:52XU100
Endeks 1, 734 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 23, 417.00 milyon TL de
-
16:52PGSUS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 510 adet işlem
-
16:51PGSUS
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 93.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 234 adet işlem
-
16:50THYAO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 17.13 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 278, 606 adet işlem