***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmet@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978702
BIST
14:241.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:2411,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0947
|Açılış
|: 11,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:2412,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0145
|Açılış
|: 12,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:24666,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,08
|Açılış
|: 666,86
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:23
|DURDO
|15,84
|22.066.290
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.259.421
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.208.050
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|63.388.792
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.874.188
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,98
|364.486.134
|% -9,86
|
|DOCO
|970,10
|38.187.497
|% -4,48
|
|PGSUS
|96,95
|201.342.565
|% -4,01
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|KRDMD
|8,24
|1.657.063.052
|% 5,10
|
|THYAO
|17,54
|1.368.482.652
|% -2,56
|
|GARAN
|12,21
|1.114.345.111
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,54
|897.507.655
|% -1,67
|
|SISE
|11,13
|817.394.974
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,54
|897.507.655
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,24
|1.657.063.052
|% 5,10
|
|DOHOL
|3,07
|386.636.848
|% 4,42
|
|ODAS
|1,59
|195.680.837
|% 2,58
|
|KARSN
|4,10
|479.545.327
|% 6,77
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1193
|11,1301
|% 0,85
|
|Euro
|12,5654
|12,5790
|% 0,11
|
|Sterlin
|14,9281
|15,0029
|% 0,47
|
|Frank
|11,9763
|12,0485
|% 0,79
|
|Riyal
|2,9642
|2,9791
|% 1,01
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,10
|
|Altın Gr.
|666
|667
|6,08
|
|Cumhuriyet
|4.392
|4.458
|6,00
|
|Tam
|4.374
|4.486
|0,78
|
|Yarım
|2.114
|2.170
|0,38
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-2,30
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:35IZFAS
Yüzde 4.97 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 877 adet işlem
-
14:34EGEPO
Yüzde 5.54 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 999, 078 adet işlem
-
14:33ENJSA
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 152, 906 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 1, 741 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 16, 432.00 milyon TL de
-
14:32KRDMA
Yüzde 4.56 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 701, 095 adet işlem