***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 385 48 46 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978706
BIST
13:521.743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
13:5211,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0908
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
13:5212,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0127
|Açılış
|: 12,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
13:52666,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 5,71
|Açılış
|: 666,21
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DURDO
|15,84
|21.948.868
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.125.928
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|25.963.673
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|62.312.695
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.499.156
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,00
|344.058.774
|% -9,74
|
|CASA
|110,90
|596.540
|% -6,02
|
|PGSUS
|96,40
|178.490.148
|% -4,55
|
|IDEAS
|44,68
|9.357.471
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,26
|1.631.691.390
|% 5,36
|
|THYAO
|17,50
|1.266.851.339
|% -2,78
|
|GARAN
|12,23
|1.034.789.216
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,54
|838.711.654
|% -1,67
|
|SISE
|11,16
|758.597.098
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,54
|838.711.654
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,26
|1.631.691.390
|% 5,36
|
|ODAS
|1,59
|184.880.193
|% 2,58
|
|KARSN
|4,07
|443.675.155
|% 5,99
|
|DOHOL
|3,08
|336.294.418
|% 4,76
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1136
|11,1250
|% 0,81
|
|Euro
|12,5628
|12,5795
|% 0,12
|
|Sterlin
|14,8968
|14,9715
|% 0,26
|
|Frank
|11,9596
|12,0317
|% 0,65
|
|Riyal
|2,9585
|2,9734
|% 0,82
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-1,30
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,78
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,08
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-1,57
|