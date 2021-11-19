***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978707
BIST
14:001.744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.735
14:0011,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1136
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
14:0012,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0372
|Açılış
|: 12,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
14:00665,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,62
|Açılış
|: 665,12
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DURDO
|15,84
|21.964.930
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.132.294
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.170.130
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|25.963.673
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|62.521.584
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|94.506.455
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,01
|346.250.267
|% -9,67
|
|CASA
|110,90
|596.540
|% -6,02
|
|PGSUS
|96,75
|184.446.622
|% -4,21
|
|DOCO
|974,00
|36.653.518
|% -4,10
|
|KRDMD
|8,28
|1.634.861.094
|% 5,61
|
|THYAO
|17,51
|1.291.323.363
|% -2,72
|
|GARAN
|12,23
|1.037.967.898
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,54
|863.900.752
|% -1,67
|
|SISE
|11,17
|772.054.658
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,54
|863.900.752
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,28
|1.634.861.094
|% 5,61
|
|ODAS
|1,59
|194.988.153
|% 2,58
|
|DOHOL
|3,09
|346.469.533
|% 5,10
|
|KARSN
|4,08
|448.982.057
|% 6,25
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1352
|11,1496
|% 1,03
|
|Euro
|12,5856
|12,6018
|% 0,30
|
|Sterlin
|14,8924
|14,9671
|% 0,23
|
|Frank
|11,9547
|12,0268
|% 0,61
|
|Riyal
|2,9566
|2,9714
|% 0,75
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,73
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,40
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.370
|4.482
|-3,01
|
|Yarım
|2.112
|2.168
|-1,46
|
|Çeyrek
|1.059
|1.084
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|-1,56
|