***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 339 65 25 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978709
BIST
16:591.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5911,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0545
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5912,5348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0298
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:59662,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,82
|Açılış
|: 662,31
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:59
|SANFM
|29,06
|27.076.181
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.710.948
|% 9,96
|
|PENTA
|187,60
|23.301.938
|% 9,96
|
|RALYH
|11,09
|38.734.223
|% 9,91
|
|MERCN
|12,35
|97.036.994
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|459.697.825
|% -9,93
|
|DOCO
|933,00
|56.085.256
|% -8,13
|
|PGSUS
|93,45
|386.601.640
|% -7,48
|
|TAVHL
|27,90
|275.327.504
|% -6,06
|
|TSPOR
|8,58
|618.985.794
|% 3,75
|
|BASGZ
|13,97
|459.697.825
|% -9,93
|
|KOZAL
|120,50
|410.719.101
|% -0,33
|
|PGSUS
|93,45
|386.601.640
|% -7,48
|
|ODAS
|1,59
|329.227.082
|% 2,58
|
|ODAS
|1,59
|329.227.082
|% 2,58
|
|ADESE
|1,05
|179.112.404
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,19
|305.661.136
|% 1,86
|
|TSPOR
|8,58
|618.985.794
|% 3,75
|
|VAKBN
|3,93
|177.838.761
|% -0,51
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0817
|11,0905
|% 0,49
|
|Euro
|12,5235
|12,5348
|% -0,24
|
|Sterlin
|14,8392
|14,9136
|% -0,13
|
|Frank
|11,8970
|11,9687
|% 0,12
|
|Riyal
|2,9427
|2,9574
|% 0,28
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,72
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,90
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|-2,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|-20,95
|
|Yarım
|2.104
|2.159
|-10,13
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,01
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-2,09
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 88 kaybederek (% -0.45 ) 1, 539
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, SANFM, DOGUB, DITAS, PENTA, RALYH, PRKAB, FRIGO, SELGD
-
17:12
ARENA, SANFM, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
TAVHL, BASGZ, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08IDEAS
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 44.96 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 703 adet işlem