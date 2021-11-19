***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 14:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İSMİ DURMUŞ Fon Müdürü 0212 3396525 fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DEVRAN ŞİMŞEK Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 3854846 info@ykportfoy.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. 0212 385 48 76 info@ykportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978710
BIST
16:591.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5911,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0545
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5912,5348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0298
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:59662,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,82
|Açılış
|: 662,31
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|PENTA
|187,60
|23.301.938
|% 9,96
|
|RALYH
|11,09
|38.734.223
|% 9,91
|
|GESAN
|25,04
|95.094.407
|% 8,02
|
|ELITE
|19,15
|104.475.047
|% 5,51
|
|MERCN
|12,35
|97.036.994
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|459.697.825
|% -9,93
|
|ISSEN
|11,32
|128.736.036
|% -4,39
|
|GMTAS
|2,27
|4.842.295
|% -3,40
|
|IDEAS
|44,90
|13.424.920
|% -3,36
|
|THYAO
|17,14
|2.242.938.691
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,23
|2.081.126.541
|% 4,97
|
|GARAN
|12,18
|1.682.318.165
|% -0,49
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.539.002
|% -1,39
|
|SISE
|11,21
|1.219.544.282
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,55
|1.414.539.002
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,23
|2.081.126.541
|% 4,97
|
|ODAS
|1,59
|329.302.323
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|284.721.676
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|179.714.522
|% -0,93
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0817
|11,0905
|% 0,49
|
|Euro
|12,5235
|12,5348
|% -0,24
|
|Sterlin
|14,8392
|14,9136
|% -0,13
|
|Frank
|11,8970
|11,9687
|% 0,12
|
|Riyal
|2,9427
|2,9574
|% 0,28
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|3,87
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,28
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.349
|4.460
|-24,70
|
|Yarım
|2.102
|2.157
|-11,95
|
|Çeyrek
|1.054
|1.079
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-2,34
|
Seans Raporu
16:59
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17:14ISSEN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 935, 083 adet işlem
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 88 kaybederek (% -0.45 ) 1, 539
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17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, SANFM, DOGUB, DITAS, PENTA, RALYH, PRKAB, FRIGO, SELGD
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17:12
ARENA, SANFM, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:12
TAVHL, BASGZ, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında